Травень, 28 в 12:52

Російські окупанти після повернення з України на ротацію почали чинити масові звірства вже на території Росії.

Так, у прикордонній з Україною Білгородській області, яка використовується як перевалочний пункт загарбників, значно побільшало заяв про зґвалтування.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, перехоплення якої оприлюднила СБУ.

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– У нас в прокуратурі стільки заяв про зґвалтування. На території Валуйки, Уразового, Вейделівки, – розповідає дружина російського загарбника, яка працює в правоохоронних органах РФ.

За її словами, випадки зґвалтування почастішали після того, як на ротацію почали прибувати російські солдати з інших регіонів.

– Мама каже, там і Владивосток приїхав до них, Ханти-Мансійськ, Хакасія, – говорить дружина окупанта.

Також вона розповіла своєму чоловіку історію про дівчину, для якої знайомство з військовим РФ перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма солдатами.

До слова, ще на початку квітня СБУ оприлюднила розмову, в якій дружини російських військовослужбовців закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських дівчат та жінок.