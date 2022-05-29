В оккупированном Геническе россияне готовятся провести свой туристический сезон – Денисова
В оккупированном Геническе Херсонской области российские захватчики готовятся к проведению своего туристического сезона.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, вооруженные российские военные ворвались на частные базы отдыха Белый Лебедь и Arabatka.club в селе Геническая Горка на Арабатской Стрелке. Они запретили охранникам впускать туда людей. Оккупанты утверждают, что уже скоро эти территории станут российской собственностью.
– Сами рашисты в военной форме выставляют на своих страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря, – рассказывает Денисова.
Арабатская стрелка граничит с оккупированным Крымом, поэтому возможна угроза, что выпущенные из Крыма истребители, вертолеты и российские ракеты будут представлять угрозу для отдыхающих.
Уполномоченная Верховной Рады отмечает, что своими действиями Россия грубо нарушает Резолюцию Генассамблеи ООН по милитаризации временно оккупированного полуострова, IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Европейскую конвенцию по правам человека.
Людмила Денисова обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину зафиксировать эти факты нарушений прав человека.
Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Запорожской области оккупанты вводят принудительную мобилизацию.
Фото: Людмила Денисова