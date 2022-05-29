Май, 29 в 13:20

В оккупированном Геническе Херсонской области российские захватчики готовятся к проведению своего туристического сезона.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, вооруженные российские военные ворвались на частные базы отдыха Белый Лебедь и Arabatka.club в селе Геническая Горка на Арабатской Стрелке. Они запретили охранникам впускать туда людей. Оккупанты утверждают, что уже скоро эти территории станут российской собственностью.

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– Сами рашисты в военной форме выставляют на своих страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря, – рассказывает Денисова.

Арабатская стрелка граничит с оккупированным Крымом, поэтому возможна угроза, что выпущенные из Крыма истребители, вертолеты и российские ракеты будут представлять угрозу для отдыхающих.

Уполномоченная Верховной Рады отмечает, что своими действиями Россия грубо нарушает Резолюцию Генассамблеи ООН по милитаризации временно оккупированного полуострова, IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Европейскую конвенцию по правам человека.

Людмила Денисова обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину зафиксировать эти факты нарушений прав человека.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Запорожской области оккупанты вводят принудительную мобилизацию.

Фото: Людмила Денисова