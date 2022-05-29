Травень, 29 в 13:20

В окупованому Генічеську, що на Херсонщині, російські загарбники готуються до проведення свого туристичного сезону.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, озброєні російські військові вдерлися до приватних баз відпочинку Білий Лебідь та Arabatka.club в селі Генічеська Гірка на Арабатській Стрілці. Вони заборонили охоронцям впускати до баз людей. Окупанти стверджують, вже скоро ці території стануть російською власністю.

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– Самі рашисти у військовій формі виставляють на своїх сторінках у соціальних мережах пости про те, як вони гріються під сонцем на березі Азовського моря, – розповідає Денісова.

Арабатська стрілка межує з окупованим Кримом, тому є ймовірною загроза, що випущені з Криму винищувачі, гелікоптери та російські ракети становитимуть загрозу для відпочивальників.

Уповноважена Верховної Ради наголошує, що своїми діями Росія грубо порушує Резолюції Генасамблеї ООН щодо мілітаризації тимчасово окупованого півострова, IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Європейську конвенцію з прав людини.

Людмила Денісова звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час воєнного вторгнення Росії в Україну зафіксувати ці факти порушень прав людини.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у Запорізькій області окупанти вводять примусову мобілізацію.

Фото: Людмила Денісова