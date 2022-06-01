РФ может напасть на Одессу: Кулеба рассказал о сложностях с разблокировкой портов

Июнь, 01 в 20:18

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что неосторожная разблокировка поставок украинского зерна через порт в Одессе может привести к нападению РФ на этот город с моря. Об этом он заявил в интервью Фактам ICTV.

– Когда мы говорим о военном компоненте, речь идет о военном гарантировании того, что Россия не воспользуется разблокированным доступом к Одессе, чтобы просто напасть на Одессу с моря. Именно для этого нам нужно военное присутствие стран, которые готовы участвовать в такой операции. В идеале – под эгидой ООН, для того чтобы когда этот коридор заработает и коммерческие корабли начнут заходить в порты Одессы, забирать зерно и выходить, чтобы не только безопасный проход для них был обеспечен, но и чтобы Украина чувствовала себя в безопасности, что российские корабли не рискнут проскочить в Одессу с моря. Это действительно ключевая проблема, которую необходимо решить, – предупредил Кулеба.

Он уточнил, что существуют страны, которые, если перевести с дипломатического языка, говорят, что им все равно, что там с нами будет, что будет с нашей Одессой.

Им все равно, что мы можем проиграть войну и потерять страну – им главное, чтобы зерно попало на их рынки.

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– На все это накладывается российская пропаганда – что вот, они якобы готовы хоть завтра, но пусть Украина откроется, и Россия будет гарантировать, что ее корабли будут обеспечивать безопасность этого прохода. Это манипуляция, и никто в ООН или из наших партнеров на нее не ведется. Мы ищем сбалансированное решение, которое и экспорт запустит, и будет гарантировать безопасность страны. Мы не можем закрыть глаза и просто все разблокировать, потому что России доверять нельзя. За неделю до нападения Путин лично уверял лидеров Европы, что он не планирует напасть на Украину, – напомнил министр.

Он добавил, что в мире всегда найдется несколько стран, которые поверят России и будут поддерживать ее нарративы, однако они не представляют большинство в мире.

Дмитрий Кулеба уверен, что после принятия шестого пакета санкций против России обязательно последует седьмой, однако в нем вряд ли будет эмбарго на российский газ.