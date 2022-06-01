Червень, 01 в 20:18

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що необережне розблокування постачання українського зерна через порт в Одесі може призвести до нападу РФ на це місто з моря. Про це він заявив в інтерв’ю Фактам ICTV.

– Коли ми говоримо про військовий компонент, йдеться про військове гарантування того, що Росія не скористається розблокованим доступом до Одеси, щоби просто напасти на Одесу з моря. Саме для цього нам потрібна військова присутність країн, які готові брати участь у такій операції. В ідеалі – під егідою ООН, для того щоб коли цей коридор запрацює та комерційні кораблі почнуть заходити до портів Одеси, забирати зерно та виходити, щоб не тільки безпечний прохід для них був забезпечений, а й щоб Україна почувалася безпечно, що російські кораблі не ризикнули проскочити до Одеси з моря. Це насправді ключова проблема, яку необхідно вирішити, – попередив Кулеба.

Він уточнив, що існують країни, які, якщо перекласти із дипломатичної мови, кажуть, що їм все одно, що там із нами буде, що буде з нашою Одесою.

Їм байдуже, що ми можемо програти війну і втратити країну – їм головне, щоб зерно потрапило на їхні ринки.

Зараз дивляться

– На все це накладається російська пропаганда – що вони нібито готові хоч завтра, але нехай Україна відкриється і Росія гарантуватиме, що її кораблі забезпечать безпеку цього проходу. Це маніпуляція, і ніхто в ООН або серед наших партнерів на неї не ведеться. Ми шукаємо збалансоване рішення, яке і експорт запустить, і гарантуватиме безпеку країни. Ми не можемо заплющити очі і просто все розблокувати, бо Росії довіряти не можна. За тиждень до нападу Путін особисто запевняв лідерів Європи, що він не планує напасти на Україну, – нагадав міністр.

Він додав, що у світі завжди знайдеться кілька країн, які повірять Росії та підтримуватимуть її наративи, проте вони не становлять більшість у світі.

Дмитро Кулеба певен, що після ухвалення шостого пакету санкцій проти Росії обов’язково піде сьомий, однак у ньому навряд чи буде ембарго на російський газ.