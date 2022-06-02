Июнь, 02 в 14:51

В четверг, 2 июня, стало известно о том, что Беларусь стянула новую военную технику к государственной границе с Украиной.

В частности, замечен эшелон из 50 единиц техники, сообщает оппозиционный канал Белорусский Гаюн в Telegram.

Идет речь о том, вся техника принадлежит ВС Беларуси, на многих машинах можно увидеть опознавательный знак в виде красного квадрата.

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– Вчера в Гродненской области, на ЖД-станциях Коробчицы и Свислочь шла погрузка техники, среди которой: 37 единиц БМП, 5 ЗРК 9К33М3 Оса, 2 Урала, БРДМ-2, БТС-4, 2 единицы основ для ЗРК Оса под тентом. Вся техника принадлежит ВС РБ, на многих из машин можно заметить опознавательный знак – красный квадрат, – говорится в сообщении.

Как уточняется, этот эшелон выехал из Гродно в районе 08.00, а в 10.00 он уже был замечен в Барановичах и Лесной. Через 40 минут – в районе Доманово (Ивацевичский район) и в 11.00 в городе Ивацевичи по направлению на Брест.

В сообщении добавили, что большая часть этой техники стояла в Хойниках с 7 мая, погруженная на эшелон.

– По нашей информации, ранее ее использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другая же, меньшая часть также использовалась для усиления границы с Польшей, а теперь ее перевозят в направлении Бреста, – отмечает Белорусский Гаюн.

Фото: скріншот відео Білоруського Гаюна