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Факты / Украина / Общество
Евгения Шапоренко |
Ракетные удары по Стрыйскому району и Харьковщине: что происходит на 99-й день войны (онлайн)

Ракетные удары по Стрыйскому району и Харьковщине: что происходит на 99-й день войны (онлайн)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину ракетами. В этот раз под удар попала Львовская область. Враг ударил по транспортной инфраструктуре. В результате этого пять человек пострадали.

Также захватчики полночь начали обстреливать Харьков.

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00:49 - 02 июня

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что самая сложная ситуация сейчас в Луганской области, где враг пытается вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

— Противник имеет решающее преимущество в артиллерии, что актуализирует вопрос скорейшего перехода наших подразделений на вооружение НАТовского образца. Это сохранит жизнь наших людей и наши территории, – подчеркнул Залужный.

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00:46 - 02 июня

В Укрзализныце добавили, что в результате вражеского удара повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого задерживаются три пассажирских поезда.

Также там подчеркнули, что информация об ударе по Бескидском тоннелю не соответствует действительности.

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00:25 - 02 июня

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

— Есть уточненная информация о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизнью нет, – отметил глава Львовской ОВА.

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