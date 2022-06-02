Российские оккупанты обстреляли объект транспортной инфраструктуры на Львовщине. В результате чего 5 человек получили ранения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что самая сложная ситуация сейчас в Луганской области, где враг пытается вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Также оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева. В результате чего погибли два человека.