Ракетные удары по Стрыйскому району и Харьковщине: что происходит на 99-й день войны (онлайн)
Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину ракетами. В этот раз под удар попала Львовская область. Враг ударил по транспортной инфраструктуре. В результате этого пять человек пострадали.
Также захватчики полночь начали обстреливать Харьков.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что самая сложная ситуация сейчас в Луганской области, где враг пытается вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.
— Противник имеет решающее преимущество в артиллерии, что актуализирует вопрос скорейшего перехода наших подразделений на вооружение НАТовского образца. Это сохранит жизнь наших людей и наши территории, – подчеркнул Залужный.
В Укрзализныце добавили, что в результате вражеского удара повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого задерживаются три пассажирских поезда.
Также там подчеркнули, что информация об ударе по Бескидском тоннелю не соответствует действительности.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры Львовской области.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
— Есть уточненная информация о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизнью нет, – отметил глава Львовской ОВА.