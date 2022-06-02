Червень, 02 в 14:51

У четвер, 2 червня, стало відомо про те, що Білорусь стягнула нову військову техніку до державного кордону з Україною.

Зокрема, помічено ешелон із 50 одиниць техніки, повідомляє опозиційний канал Білоруський Гаюн у Telegram.

Йдеться, що вся ця техніка належить ЗС Білорусі, на багатьох машинах можна побачити розпізнавальний знак у вигляді червоного квадрата.

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– Вчора в Гродненській області, на залізничних станціях Коробчиці та Свислоч йшло навантаження техніки, серед якої: 37 одиниць БМП, 5 ЗРК 9К33М3 Оса, 2 Урали, БРДМ-2, БТС-4, 2 одиниці основ для ЗРК Оса під тентом. Вся техніка належить ВС РБ, на багатьох машинах можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат, – йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, цей ешелон виїхав із Гродно в районі 08.00, а о 10.00 він уже був помічений у Барановичах та Лісній. Через 40 хвилин – у районі Доманово (Івацевичський район) та об 11.00 у місті Івацевичі у напрямку на Брест.

У повідомленні додали, що більша частина цієї техніки стояла в Хойніках із 7 травня, завантажена на ешелон.

– За нашою інформацією, раніше її використовували для зміцнення кордону з Україною у Гомельській області. Інша ж, менша частина, також використовувалася для посилення кордону з Польщею, а тепер її перевозять у напрямку Бреста, – зазначає Білоруський Гаюн.

Фото: скріншот відео Білоруського Гаюна