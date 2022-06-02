Июнь, 02 в 13:39

Страна-агрессор Россия оккупировала около 20% территории Украины. На сегодняшний день линия фронта на украинской территории превышает тысячу километров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Люксембурга.

Он напомнил, что завтра, 3 июня, будет уже 100-й день полномасштабной войны. Президент уточнил, что страна-агрессор Россия развязала войну еще в 2014 году: тогда российская армия впервые вторглась на территорию Украины и оккупировала часть нашего государства (Крым и отдельные территории Донецкой и Луганской областей).

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Зеленский отметил, что за восемь лет войны были кровавые фазы противостояния. С 2014-го и по 24 февраля 2022 года Украина потеряла более 14 тыс. человек убитыми, а свыше 1,5 млн человек стали внутренними переселенцами.

– Как результат тогдашней захватнической кампании, российская армия контролировала более 43 тыс. кв. км территории Украины. Эта площадь сопоставима, например, с площадью Нидерландов. И для большинства европейских государств такой масштаб войны уже был бы колоссальным. Но 24 февраля Россия показала, что для нее — это вообще не масштаб. Она показала, что ее жестокость значительно больше, — подчеркнул президент во время обращения к народу и политикам Люксембурга.

Зеленский проинформировал, что во время полномасштабного вторжения российские войска зашли в 3 620 населенных пунктов Украины. Украинской армии уже удалось освободить 1 017 из них. А еще 2 603 – ждут освобождения.

– По состоянию на сегодняшний день под контролем оккупантов находится около 20% нашей территории. Примерно 125 тыс. кв. км. Это гораздо больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых. Почти 300 тыс. кв. км загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами. Около 12 млн украинцев стали внутренними переселенцами. Более 5 млн – это прежде всего женщины и дети – выехали за границу, — рассказал президент.

Он уточнил, что бои с войсками РФ продолжаются на огромной территории Украины: от Харькова на востоке до Николаева на юге.

– По прямой между ними – 454 км. Но если посмотреть на всю линию фронта, а она, конечно, не является прямой, то эта линия – более тысячи километров. Только представьте! Постоянные боевые действия, растянувшиеся по фронту на более чем тысячу километров, — добавил Зеленский.

Справка. Бенилюкс – это политико-экономический союз в Европе, созданный в 1944 году. В него входят Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Название Бенилюкс (Benelux) происходит от первых слогов названий стран-участниц этого союза.