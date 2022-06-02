Червень, 02 в 13:39

Країна-агресор Росія окупувала близько 20% території України. Станом на зараз лінія фронту на українській території перевищує тисячу кілометрів.

Про це поінформував президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Люксембургу.

Він нагадав, що завтра, 3 червня, буде вже 100-й день повномасштабної війни. Президент уточнив, що країна-агресор Росія розв’язала війну ще в 2014 році: саме тоді російська армія вперше вторглася на територію України та окупувала частину нашої держави (Крим і окремі території Донецької та Луганської областей).

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Зеленський зазначив, що за вісім років війни були криваві фази протистояння. З 2014-го і до 24 лютого 2022 року Україна втратила понад 14 тис. людей убитими, а більше 1,5 млн людей стали внутрішніми переселенцями.

– Як підсумок тодішньої загарбницької кампанії, російська армія контролювала понад 43 тис. кв. км території України. Це площа співставна, наприклад, з площею Нідерландів. І для більшості європейських держав такий масштаб війни вже був би колосальний. Але 24 лютого Росія показала, що для неї – це взагалі не масштаб. Вона показала, що її жорстокість – значно більша, – наголосив президент під час звернення до народу й політиків Люксембургу.

Зеленський поінформував, що під час повномасштабного вторгнення російські війська зайшли у 3 620 населених пунктів України. Українській армії вже вдалося звільнити 1 017 із них. А ще 2 603 – чекають на звільнення.

– Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території. Майже 125 тис. кв. км. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих. Близько 300 тис. кв. км забруднені мінами та снарядами, які не розірвалися. Майже 12 млн українців стали внутрішніми переселенцями. Понад 5 млн – це передусім жінки та діти – виїхали за кордон, – розповів президент.

Він уточнив, що бої з військами РФ зараз тривають на величезній території України: від Харкова на сході до Миколаєва на півдні.

– По прямій між ними – 454 км. Але якщо подивитись на всю лінію фронту, а вона, звісно, не є прямою, то ця лінія – більш ніж тисячу кілометрів. Тільки уявіть! Постійні бойові дії, які розтягнулися по фронту понад тисячу кілометрів, – додав Зеленський.

Довідка. Бенілюкс – це політико-економічний союз у Європі, створений 1944 року. До нього входять Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Назва Бенілюкс (Benelux) походить від перших складів назв країн-учасниць цього союзу.