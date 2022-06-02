Скоплений сил РФ возле Сумщины и Черниговщины не достаточно для повторного вторжения – ГПСУ

Июнь, 02 в 16:05

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что ГПСУ не фиксирует напротив Черниговской и Сумской областей скопления сил РФ, необходимого для повторного вторжения.

– На территории России, напротив Черниговской и Сумской областей, мы продолжаем фиксировать технику Вооруженных сил РФ. Но это не то группирование, и мы не фиксируем скопления необходимых сил для повторного вторжения с территории России в нашу страну на данный момент, – сказал Демченко на брифинге в Киеве в четверг, 2 июня.

Он добавил, что в то же время не стоит забывать, что, прикрываясь обстрелами, россияне будут пытаться наращивать свои силы.

– Они на этих направлениях осуществляют и инженерное укрепление на территории России: или рядом с границей, или на определенной удаленности. Возможно, таким способом они хотят укрепиться. Неоднократно звучали обвинения, что Украина может попытаться вторгнуться на территорию России на этих направлениях, – пояснил Демченко.

Также он утверждает, что пограничники не видят существенных изменений на границе с Беларусью.

Сейчас смотрят