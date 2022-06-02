Ворожих сил на кордоні з Білоруссю, біля Сумщини та Чернігівщини замало для повторного вторгнення – ДПСУ
Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що ДПСУ не фіксує навпроти Чернігівської та Сумської областей скупчення сил РФ, необхідного для повторного вторгнення.
– На території Росії, навпроти Чернігівської та Сумської областей, ми продовжуємо фіксувати техніку Збройних сил РФ. Але це не те групування, і ми не фіксуємо накопичення необхідних сил для повторного вторгнення з території Росії до нашої країни на даний момент, – сказав Демченко на брифінгу у Києві у четвер, 2 червня.
Він додав, що водночас не варто забувати, що, прикриваючись обстрілами, росіяни намагатимуться нарощувати свої сили.
– Вони на цих напрямках здійснюють і інженерне зміцнення на території Росії: або поруч із кордоном, або на певній віддаленості. Можливо, у такий спосіб вони хочуть зміцнитись. Неодноразово звучали звинувачення, що Україна може спробувати вторгнутися на територію Росії у цих напрямках, – пояснив Демченко.
Також він стверджує, що прикордонники не бачать суттєвих змін на кордоні з Білоруссю.
– Збройні сили Республіки Білорусь посилюють свій кордон з Україною, вказуючи, що вони очікують на якісь провокації. Крім того, ми тримаємо на контролі анонсовані навчання, які вони планують провести, – сказав Демченко.