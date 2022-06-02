Червень, 02 в 16:05

Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що ДПСУ не фіксує навпроти Чернігівської та Сумської областей скупчення сил РФ, необхідного для повторного вторгнення.

– На території Росії, навпроти Чернігівської та Сумської областей, ми продовжуємо фіксувати техніку Збройних сил РФ. Але це не те групування, і ми не фіксуємо накопичення необхідних сил для повторного вторгнення з території Росії до нашої країни на даний момент, – сказав Демченко на брифінгу у Києві у четвер, 2 червня.

Він додав, що водночас не варто забувати, що, прикриваючись обстрілами, росіяни намагатимуться нарощувати свої сили.

– Вони на цих напрямках здійснюють і інженерне зміцнення на території Росії: або поруч із кордоном, або на певній віддаленості. Можливо, у такий спосіб вони хочуть зміцнитись. Неодноразово звучали звинувачення, що Україна може спробувати вторгнутися на територію Росії у цих напрямках, – пояснив Демченко.

Також він стверджує, що прикордонники не бачать суттєвих змін на кордоні з Білоруссю.

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