Июнь, 03 в 13:56

С начала полномасштабного вторжения российских войск Вооруженные силы Украины уже освободили более 1 тыс. населенных пунктов. Сейчас в них происходит разминирование и возвращение к нормальной жизни.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Прошло 100 дней несокрушимости нашей страны, 100 дней войны. Уже весь мир знает, что ВСУ способны мужественно держать оборону. Эти 100 дней изменили нас навсегда… За это время Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов 1 017 городов и поселков. 370 из них уже разминированы, в других – работает ГСЧС, — отметил Тимошенко.

Он уточнил, что на территории Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей уже начаты первые работы по восстановлению жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. По состоянию на сегодняшний день полностью восстановлено 1 194 объекта.

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Кроме того, постепенно восстанавливается транспортное сообщение в освобожденных городах: в частности, автомобильное сообщение открыто более чем в 700 населенных пунктах.

Тимошенко рассказал и о работе больниц, магазинов и банков:

• медицинские учреждения работают на 26% деоккупированных территорий;

• продовольственные магазины – более чем в 600 населенных пунктах;

• почти в 300 населенных пунктах возобновили работу банки.

Отдельно Тимошенко проинформировал о ситуации в каждом деоккупированном регионе.

Так, в Харьковской области только вчера коммунальщики закрыли более 100 выбитых окон, демонтировали 27 поврежденных детских площадок. Продолжается возобновление газоснабжения в Харькове. Проведены восстановительные работы на газораспределительных сетях, пострадавших от вражеских обстрелов, в городе Дергачи, селах Ольховка и Большая Бабка, поселке Золочев. На дорогах области происходит ямочный ремонт.

Вчера было открыто движение для всех видов транспорта на автодороге Киев-Днепр. В Киевской области продолжается борьба с мародерами: после деоккупации полицейские разоблачили более 460 злоумышленников. Произведена работа по восстановлению электроснабжения в области.

В Чернигов каждый день возвращаются люди, поэтому важным является восстановление железнодорожного сообщения. Сейчас между Киевом и Черниговом курсируют три пассажирских поезда по направлениям: Киев, Винница и Ивано-Франковск. В Черниговской области возобновлено пассажирское движение между Черниговом и Славутичем.

В Житомирской области восстанавливают инфраструктуру и очищают территории от взрывоопасных предметов.

В Сумской области продолжаются работы по уборке улиц, обследованию поврежденной вражескими обстрелами инфраструктуры. На дорогах производится ремонт покрытия.

Тимошенко также проинформировал, что на этой неделе в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в Украине разработали план возобновления разрушенных школ до 1 сентября. По всей стране повреждено около 20% школ и детских садов. Их планируют либо реконструировать, либо сносить и строить с нуля.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ оккупировала около 20% территории Украины. По состоянию на сегодняшний день линия фронта превышает тысячу километров. Еще 2 603 населенных пункта ждут освобождения.