Червень, 03 в 13:56

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ Збройні сили України вже звільнили понад 1 тис. населених пунктів. Зараз у них відбувається розмінування та повернення до нормального життя.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– Минуло 100 днів незламності нашої країни, 100 днів війни. Вже весь світ знає, що ЗСУ здатні мужньо тримати оборону. Ці 100 днів змінили нас назавжди… За цей час Збройні сили України звільнили від окупантів 1 017 міст та селищ. 370 із них вже розміновано, в інших – працює ДСНС, – зазначив Тимошенко.

Він уточнив, що на територіях Київської, Харківської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей вже розпочато перші роботи з відновлення житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Станом на сьогодні повністю відновлено 1 194 об’єкти.

Зараз дивляться

Крім того, поступово відновлюється транспортне сполучення у звільнених містах: зокрема, автомобільне сполучення відкрито у понад 700 населених пунктах.

Тимошенко розповів і про роботу лікарень, магазинів та банків:

• медичні заклади працюють на 26% деокупованих територій;

• продовольчі магазини – у понад 600 населених пунктах;

• у майже 300 населених пунктах відновили роботу банки.

Окремо Тимошенко поінформував про ситуацію в кожному деокупованому регіоні.

Так, у Харківській області лише за вчора комунальники закрили понад 100 вибитих вікон, демонтували 27 пошкоджених дитячих майданчиків. Продовжується відновлення газопостачання у Харкові. Проведено відновлювальні роботи на газорозподільчих мережах, які постраждали від ворожих обстрілів, у місті Дергачі, селах Вільхівка та Велика Бабка, селищі Золочів. На дорогах області триває ямковий ремонт.

Вчора було відкрито рух для всіх видів транспорту на автошляху Київ-Дніпро. На Київщині триває боротьба з мародерами: після деокупації поліцейські викрили понад 460 зловмисників. Проведена робота з відновлення електропостачання в області.

До Чернігова кожного дня повертаються люди, тому є важливим відновлення залізничного сполучення. Наразі між Києвом та Черніговом курсують три пасажирські потяги за напрямками: Київ, Вінниця та Івано-Франківськ. На Чернігівщині відновлено пасажирський рух між Черніговом та Славутичем.

На Житомирщині відновлюють інфраструктуру та очищують території від вибухонебезпечних предметів.

У Сумській області тривають роботи з прибирання вулиць, обстеження пошкодженої ворожими обстрілами інфраструктури. На дорогах відбувається ремонт покриття.

Тимошенко також поінформував, що цього тижня в співпраці з ЮНІСЕФ в Україні розроблено план відновлення зруйнованих шкіл до 1 вересня. По всій країні пошкоджено близько 20% шкіл і дитячих садочків. Їх планують або реконструювати, або зносити і будувати з нуля.

Напередодні президент Володимир Зеленський поінформував, що РФ окупувала близько 20% території України. Станом на зараз лінія фронту перевищує тисячу кілометрів. Ще 2603 населені пункти чекають на звільнення.