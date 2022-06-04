Июнь, 04 в 7:15

4 июня в Северодонецке Луганской области продолжаются бои.

Российские военные штурмуют город при поддержке артиллерии.

Кроме того, оккупанты усилили группировку за счет мобилизационного резерва 2 армейского корпуса.

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Глава областной военной администрации Сергей Гайдай добавляет: военные РФ в течение суток в очередной раз пытались отрезать населенный пункт, обстреляв еще один мост.

Из-за действий российских захватчиков в Северодонецке пострадали люди.

Чудом удалось спастись отцу с сыном, когда один из российских снарядов попал в квартиру, где они находились.

Украинские защитники уже эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка.

Вели российские захватчики наступление и в сторону села Устиновка, но безуспешно.

Кроме того, украинские подразделения огневым поражением вынудили военных РФ отойти на Бахмутском направлении.

Там россияне совершили неудачное наступление при поддержке артиллерии.

В районе населенного пункта Старый Караван на Лиманском направлении оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

В целом сейчас на Донецком направлении враг обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Однако, подчеркивают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, темп продвижения российских подразделений в ходе боевых действий низкий.

Причина кроется в физическом истощении личного состава и низком морально-психологическом состоянии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 101-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ, Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай