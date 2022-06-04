Оккупанты привлекли резерв для штурма Северодонецка – Генштаб ВСУ
4 июня в Северодонецке Луганской области продолжаются бои.
Российские военные штурмуют город при поддержке артиллерии.
Кроме того, оккупанты усилили группировку за счет мобилизационного резерва 2 армейского корпуса.
Глава областной военной администрации Сергей Гайдай добавляет: военные РФ в течение суток в очередной раз пытались отрезать населенный пункт, обстреляв еще один мост.
Из-за действий российских захватчиков в Северодонецке пострадали люди.
Чудом удалось спастись отцу с сыном, когда один из российских снарядов попал в квартиру, где они находились.
Украинские защитники уже эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка.
Вели российские захватчики наступление и в сторону села Устиновка, но безуспешно.
Кроме того, украинские подразделения огневым поражением вынудили военных РФ отойти на Бахмутском направлении.
Там россияне совершили неудачное наступление при поддержке артиллерии.
В районе населенного пункта Старый Караван на Лиманском направлении оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.
В целом сейчас на Донецком направлении враг обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию.
Однако, подчеркивают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, темп продвижения российских подразделений в ходе боевых действий низкий.
Причина кроется в физическом истощении личного состава и низком морально-психологическом состоянии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 101-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ, Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай