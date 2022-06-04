Окупанти залучили резерв для штурму Сєвєродонецька – Генштаб ЗСУ

Червень, 04 в 7:15

4 червня в Сєвєродонецьку Луганської області тривають бої.

Російські військові штурмують місто за підтримки артилерії.

Крім того, окупанти посилили угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2 армійського корпусу.

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Очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай додає: військові РФ протягом доби черговий раз намагалися відрізати населений пункт, обстрілявши ще один міст.

Через дії російських загарбників в Сєвєродонецьку постраждали люди.

Дивом вдалося врятуватися батькові з сином, коли один із російських снарядів влучив у квартиру, де вони перебували.

Українські захисники вже евакуювали їх до безпечного місця поза межами Сєвєродонецька.

Вели російські загарбники наступ і в бік села Устинівка, але безуспішно.

Крім того, українські підрозділи вогневим ураженням змусили військових РФ відійти на Бахмутському напрямку.

Там росіяни здійснили невдалий наступ за підтримки артилерії.

У районі населеного пункту Старий Караван на Лиманському напрямку окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.

Загалом зараз на Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції українських військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Однак, наголошують у Генеральному штабі Збройних сил України, темп просування російських підрозділів під час бойових дій низький.

Причина криється у фізичному виснаженні особового складу й низькому морально-психологічному стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 101-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай