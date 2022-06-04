Июнь, 04 в 20:20

В субботу, 4 июня, министр обороны Украины Алексей Резников оценил, когда может закончиться война по оптимистичному прогнозу.

Так, он отметил, что точную дату предсказать невозможно, однако, по его оптимистичным прогнозам, это может произойти до конца этого года.

– Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году, – заявил Резников на Международном форуме безопасности Globsec-2022.

Он уточнил, что мечтой Кремля является “собирание земель”, которые они считают “своими”.

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– Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать ее в будущем, – предостерег министр.

Алексей Резников добавил, что российские военные не являются регулярной цивилизованной армией, они – “убийцы, мародеры и насильники”.