Война Украины с РФ может закончиться в любой момент – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война Украины с РФ может закончиться в любой момент, но обязательно – на условиях Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона в пятницу, 3 июня.

– Война может закончиться и через месяц, и к зиме, потому что война – это не только математика на поле боя. Сегодня, к сожалению, у нас есть некоторая концентрация россиян на востоке страны – в первую очередь их ресурсов, – и есть интенсивные боевые действия. Завтра у нас будет больше ресурсов, с которыми нам помогут наши партнеры. Но кроме математики у войны есть своя психология. Многие факторы влияют на внутренний мир в РФ, – отметил Подоляк.

Он сообщил, что россияне уже сегодня являются изгоями, на них мощно давят санкции, а репутационно они выглядят “никчемно”.

– Все это продуцирует у них внутреннюю панику. У них уже идут конфликты. И много таких факторов могут привести к тому, что война парадоксально быстро закончится за счет внутренних конфликтов в самой Российской Федерации или же мы получим дополнительно еще что-то, что поможет нам выиграть войну, – заявил советник.

По этой причине он призывает не рассматривать вопрос в рамках линейного календарного плана.

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– Я брал бы то, что Украина сегодня выдержала, доказала свою государственность и то, что у нас очень мощные люди, что за свободу мы будем биться до конца, – подчеркивает он.

Подоляк уверен, что Украина получит все вооружение, которое обещали западные партнеры, и подчеркнул, что это можно будет увидеть, когда начнется более интенсивное наступление со стороны Украины.

– Россияне хотят за счет максимального количества оружия, снарядов и живой силы доказать, что все-таки они умеют воевать. Они хотят “поддавить” в первую очередь на востоке страны. Сегодня достаточно простая тактика россиян. Если вчера они игрались в какую-то сценарную историю – план “А”, план “Б”, отсечь Украину от Черного моря, зайти с севера и забрать столицу, зайти в центр – то сегодня они хотят доказать умение воевать позиционно, – утверждает Михаил Подоляк.

По его словам, это означает нанесение максимального ущерба на востоке страны, захват на четыре-пять маленьких городов на востоке больше.

– Это их ключевая цель. Таким образом, после того, как они что-то захватят, некоторую территорию, они захотят вести переговоры с позиции людей, которые будут говорить: смотрите, мы разрушили Мариуполь и забрали его у вас, давайте уже вести переговоры, где вы нам какую территорию оставите. Таков их план. Но это, как и все, что будет дальше происходить, происходит на правилах Украины и будет происходить на условиях Украины. Потому что такую цену, как мы уже заплатили, – она не дает нам иных вариантов, кроме того, чтобы забрать все свои территории назад и не иметь хлопот с отложенной войной после Минска-3, к примеру, – резюмировал он.

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