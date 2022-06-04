Червень, 04 в 20:20

У суботу, 4 червня, міністр оборони України Олексій Резніков оцінив, коли може закінчитися війна за оптимістичним прогнозом.

Так, він зазначив, що точну дату передбачити неможливо, однак, за його оптимістичними прогнозами, це може статися до кінця цього року.

– Росія продовжує докладати зусиль для окупації всієї нашої держави. Поки що неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року, – заявив Резніков на Міжнародному безпековому форумі Globsec-2022.

Він уточнив, що мрією Кремля є “збирання земель”, які вони вважають “своїми”.

Зараз дивляться

– Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми повинні зупинити Росію та стримувати її у майбутньому, – застеріг міністр.

Олексій Резніков додав, що російські військові не є регулярною цивілізованою армією, вони – “вбивці, мародери та ґвалтівники”.