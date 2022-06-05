Июнь, 05 в 13:48

В Киев приехала бывшая редактор пропагандистского российского Первого канала Марина Овсянникова. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter, обнародовав соответствующее видео.

Овсянникова написала, что Киев встретил многочасовыми очередями за бензином. Также ее очень поразил комендантский час.

Киев встретил нас многочасовыми очередями за бензином.Очень поразил комендантский час. Зловещая тишина, пустые улицы и воющая сирена. До сих пор не удаётся избавиться от ощущения, как возможна война в 21 веке? Хочется плакать от бессилия,почему мы не можем остановить это безумие? pic.twitter.com/7K1BxLMH08 — Marina Ovsyannikova (@newslady19) June 5, 2022

Сейчас смотрят

Между тем в сети возмутились, что Овсянникова свободно передвигается по стране. Однако правоохранительные органы пока никак не комментировали ее приезд.

Отметим, что правила пересечения границы с Украиной для граждан России регламентируют соглашение между двумя правительствами с 1997 года. Оно действует до сих пор, правда с изменениями, которые вносили в 2015 и 2018 годах.

Статья 1 этого документа предусматривает, что граждане государства одной страны могут въезжать, выезжать и передвигаться по территории другой без виз с соблюдением правил пребывания, действующих в этом государстве. Срок такого пребывания не должен превышать 90 дней с момента въезда.

В 2015 году в это соглашение внесли изменения, согласно которым гражданам России для въезда в Украину нужен исключительно загранпаспорт.

А с 1 января 2018 года въезд и выезд из Украины осуществляется по загранпаспортам с бесконтактным электронным чипом. Если у гражданина РФ есть загранпаспорт, но не биометрический, то он должен оставить отпечатки пальцев при пересечении границы.

При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства подразделения охраны государственной границы отделяют лиц, которые могут относиться к группам риска, и проводят дополнительные мероприятия с целью недопущения в Украину тех, кто может быть причастен к провокационным или неправомерным действиям на территории нашего государства. При наличии правовых оснований таким лицам запрещается въезд в Украину.

25 мая этого года президент Владимир Зеленский также поддержал петицию о введении визового режима для граждан России и поручил Кабинету министров проработать вопросы.

Фото: Marina Ovsyannikova