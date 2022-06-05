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Факты / Украина

Экс-редактор российского Первого канала Овсянникова приехала в Киев

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
Экс-редактор российского Первого канала Овсянникова приехала в Киев

В Киев приехала бывшая редактор пропагандистского российского Первого канала Марина Овсянникова. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter, обнародовав соответствующее видео.

Овсянникова написала, что Киев встретил многочасовыми очередями за бензином. Также ее очень поразил комендантский час.

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Между тем в сети возмутились, что Овсянникова свободно передвигается по стране. Однако правоохранительные органы пока никак не комментировали ее приезд.

Отметим, что правила пересечения границы с Украиной для граждан России регламентируют соглашение между двумя правительствами с 1997 года. Оно действует до сих пор, правда с изменениями, которые вносили в 2015 и 2018 годах.

Статья 1 этого документа предусматривает, что граждане государства одной страны могут въезжать, выезжать и передвигаться по территории другой без виз с соблюдением правил пребывания, действующих в этом государстве. Срок такого пребывания не должен превышать 90 дней с момента въезда.

В 2015 году в это соглашение внесли изменения, согласно которым гражданам России для въезда в Украину нужен исключительно загранпаспорт.

А с 1 января 2018 года въезд и выезд из Украины осуществляется по загранпаспортам с бесконтактным электронным чипом. Если у гражданина РФ есть загранпаспорт, но не биометрический, то он должен оставить отпечатки пальцев при пересечении границы.

При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства подразделения охраны государственной границы отделяют лиц, которые могут относиться к группам риска, и проводят дополнительные мероприятия с целью недопущения в Украину тех, кто может быть причастен к провокационным или неправомерным действиям на территории нашего государства. При наличии правовых оснований таким лицам запрещается въезд в Украину.

25 мая этого года президент Владимир Зеленский также поддержал петицию о введении визового режима для граждан России и поручил Кабинету министров проработать вопросы.

Фото: Marina Ovsyannikova

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