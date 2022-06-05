Червень, 05 в 13:48

До Києва приїхала колишня редакторка пропагандистського російського Першого каналу Марина Овсяннікова. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter, оприлюднивши відповідне відео.

Овсяннікова написала, що Київ зустрів багатогодинними чергами за бензином. Також її дуже вразила комендантська година.

Киев встретил нас многочасовыми очередями за бензином.Очень поразил комендантский час. Зловещая тишина, пустые улицы и воющая сирена. До сих пор не удаётся избавиться от ощущения, как возможна война в 21 веке? Хочется плакать от бессилия,почему мы не можем остановить это безумие? pic.twitter.com/7K1BxLMH08 — Marina Ovsyannikova (@newslady19) June 5, 2022

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Тим часом у мережі обурилися, що Овсяннікова вільно пересувається країною. Однак правоохоронні органи поки що ніяк не коментували її приїзд.

Зауважимо, що правила перетину кордону з Україною для громадян Росії регламентує угода між двома урядами від 1997 року. Вона діє і досі, щоправда зі змінами, які вносили у 2015 та 2018 роках.

Стаття 1 цього документа передбачає, що громадяни держави однієї країни можуть в’їжджати, виїжджати та пересуватися територією іншої без віз з дотриманням правил перебування, що діють в цій державі. Термін такого перебування не повинен перевищувати 90 днів з моменту в’їзду.

У 2015 році до цієї угоди внесли зміни, згідно з якими, громадянам Росії для в’їзду в Україну потрібен виключно закордонний паспорт.

А з 1 січня 2018 року в’їзд і виїзд з України здійснюється за закордонними паспортами, що містять безконтактний електронний чіп. Якщо громадянин РФ має закордонний паспорт, але не біометричний, то він повинен залишити відбитки пальців при перетині кордону.

Під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства підрозділи охорони державного кордону відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику, і проводять додаткові заходи з метою недопущення в Україну тих, хто може бути причетним до провокаційних або неправомірних дій на території нашої держави. За наявності правових підстав таким особам забороняється в’їзд в Україну.

25 травня цього року президент Володимир Зеленський також підтримав петицію щодо запровадження візового режиму для громадян Росії і доручив Кабінету міністрів опрацювати питання.

Фото: Marina Ovsyannikova