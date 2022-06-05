Июнь, 05 в 7:42

Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе села Черкасские Тишки Харьковской области.

Об этом 5 июня в утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, враг не перестает обстреливать позиции украинских войск вблизи Харькова.

Сейчас смотрят

На сегодняшний день подразделения армии РФ пытаются удержать занятые позиции на Харьковском направлении и не допустить дальнейшего продвижения ВСУ к государственной границе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.