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Факты / Украина

РФ обстреляла фосфорными боеприпасами село в Харьковской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
війна_вибухівка та дим у небі
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе села Черкасские Тишки Харьковской области.

Об этом 5 июня в утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, враг не перестает обстреливать позиции украинских войск вблизи Харькова.

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На сегодняшний день подразделения армии РФ пытаются удержать занятые позиции на Харьковском направлении и не допустить дальнейшего продвижения ВСУ к государственной границе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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