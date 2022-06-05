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Факти / Україна

РФ обстріляла фосфорними боєприпасами село на Харківщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
війна_вибухівка та дим у небі
Фото: Depositphotos

Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси в районі села Черкаські Тишки Харківської області.

Про це 5 червня в ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, ворог не припиняє обстрілювати позиції українських військ поблизу Харкова.

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Станом на сьогодні підрозділи армії РФ намагаються втримати зайняті позиції на Харківському напрямку та не допустити подальшого просування ЗСУ до державного кордону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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