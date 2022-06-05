Июнь, 05 в 11:37

Россия совершила очередной акт ядерного терроризма. 5 июня в 5.30 российская крылатая ракета, похожая на ракету типа Калибр, пролетела критически низко над Южноукраинской атомной электростанцией.

Об этом сообщил Энергоатом, отметив, что, вероятно, эта ракета была выпущена в сторону Киева, где сегодня утром раздались взрывы.

Российская ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС / 5 фотографий

В Энергоатоме подчернули, что Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой.

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Оккупанты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации.

По состоянию на 5 июня энергоблоки Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений.

Утром 5 июня в Дарницком и Днепровском районах столицы прогремели взрывы. В результате утренних ракетных ударов по Киеву пострадал один человек.

Фото: Энергоатом