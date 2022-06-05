Червень, 05 в 11:37

Росія вчинила черговий акт ядерного тероризму. 5 червня о 5.30 російська крилата ракета, схожа на ракету типу Калібр, пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією.

Про це повідомив Енергоатом, зазначивши, що, ймовірно, ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні вранці пролунали вибухи.

Російська ракета критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС / 5 фотографий

В Енергоатомі наголосили, що наразі Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою.

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Окупанти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації.

Станом на ранок 5 червня енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Радіаційній фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень.

Вранці 5 червня у Дарницькому та Дніпровському районах столиці пролунали вибухи. Внаслідок ранкових ракетних ударів по Києву постраждала одна людина.

Фото: Енергоатом