Ракетный обстрел Киева: один человек в больнице
Один человек пострадал от ракетных ударов РФ по Киеву утром 5 июня.
В настоящее время его госпитализировали в больницу, сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.
По словам мэра столицы, жертв утренней вражеской атаки нет.
– Службы еще работают на местах, подвергшихся атаке, – отметил Виталий Кличко.
Взрывы в Дарницком и Днепровском районах Киева раздались утром 5 июня.
Некоторым очевидцам даже удалось запечатлеть пролет российской ракеты.
Воздушная тревога в столице была объявлена в 05.01. Разрешили жителям и гостям Киева покинуть укрытия в 07.26.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.
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