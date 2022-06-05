Июнь, 05 в 8:15

Один человек пострадал от ракетных ударов РФ по Киеву утром 5 июня.

В настоящее время его госпитализировали в больницу, сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

По словам мэра столицы, жертв утренней вражеской атаки нет.

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– Службы еще работают на местах, подвергшихся атаке, – отметил Виталий Кличко.

Взрывы в Дарницком и Днепровском районах Киева раздались утром 5 июня.

Некоторым очевидцам даже удалось запечатлеть пролет российской ракеты.

Воздушная тревога в столице была объявлена ​​в 05.01. Разрешили жителям и гостям Киева покинуть укрытия в 07.26.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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