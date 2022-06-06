Россияне временно оккупировали почти 60% Запорожской области, бои продолжаются – глава ОВА

Июнь, 05 в 23:54

С начала полномасштабного вторжения оккупанты РФ временно оккупировали почти 60% Запорожской области. На части территории продолжаются боевые действия.

Об этом Владимиру Зеленскому доложил председатель Запорожской ОГА Александр Старух. 5 мая президент посетил регион в рамках рабочего визита.

— 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодня восстановлено почти 700, — говорится в пресс-релизе офиса президента.

В то же время Запорожье является мощным центром, где принимают внутренне перемещенных лиц, которые спасались от войны и покинули свои дома.

Сейчас смотрят

В течение последних двух недель наибольшее количество людей приезжает из Херсонской области, также прибывают из Мариуполя.

В рамках рабочего визита Владимир Зеленский также побывал на передовых позициях ВСУ.

Украинский лидер ознакомился с оперативной обстановкой на Запорожье, пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды и подарки.