Росіяни тимчасово окупували майже 60% Запорізької області, бої тривають – голова ОВА
З початку повномасштабного вторгнення окупанти РФ тимчасово окупували майже 60% Запорізької області. На частині території тривають бойові дії.
Про це Володимиру Зеленському доповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух. 5 травня президент відвідав регіон у рамках робочого візиту.
– 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700, – йдеться у прес-релізі Офісу президента.
Водночас Запоріжжя є потужним центром, де приймають внутрішньо переміщених осіб, які рятувалися від війни і покинули свої домівки.
Протягом останніх двох тижнів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області, також прибувають із Маріуполя.
У рамках робочого візиту Володимир Зеленський також побував на передових позиціях ЗСУ.
Український лідер ознайомився з оперативною обстановкою на Запоріжжі, поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й подарунки.