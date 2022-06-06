Росіяни тимчасово окупували майже 60% Запорізької області, бої тривають – голова ОВА

Червень, 05 в 23:54

З початку повномасштабного вторгнення окупанти РФ тимчасово окупували майже 60% Запорізької області. На частині території тривають бойові дії.

Про це Володимиру Зеленському доповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух. 5 травня президент відвідав регіон у рамках робочого візиту.

– 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700, – йдеться у прес-релізі Офісу президента.

Водночас Запоріжжя є потужним центром, де приймають внутрішньо переміщених осіб, які рятувалися від війни і покинули свої домівки.

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Протягом останніх двох тижнів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області, також прибувають із Маріуполя.

У рамках робочого візиту Володимир Зеленський також побував на передових позиціях ЗСУ.

Український лідер ознайомився з оперативною обстановкою на Запоріжжі, поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й подарунки.