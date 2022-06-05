Танки, беспилотники и артсистемы: сколько техники РФ уничтожили ВСУ 4 июня
В течение 4 июня наибольшие потери российские военные понесли на Бахмутском направлении.
Так, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще сотню захватчиков.
В целом с начала полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 31 150.
Кроме того, накануне оккупанты недосчитались пяти танков, шести артиллерийских систем, 13 боевых бронированных машин, 23 автомобилей и автоцистерн и одной единицы специальной техники.
В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили восемь беспилотников.
Потери РФ на 5 июня 2022
- личного состава – около 31 150 (+100),
- танков ‒ 1 381 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 3 392 (+13),
- артиллерийских систем – 686 (+6),
- реактивных систем залпового огня – 207,
- средств противовоздушной обороны – 95,
- самолетов – 210,
- вертолетов – 175,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
- крылатых ракет – 122,
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 360 (+23),
- специальной техники – 53 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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