Июнь, 05 в 9:04

В течение 4 июня наибольшие потери российские военные понесли на Бахмутском направлении.

Так, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще сотню захватчиков.

В целом с начала полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 31 150.

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Кроме того, накануне оккупанты недосчитались пяти танков, шести артиллерийских систем, 13 боевых бронированных машин, 23 автомобилей и автоцистерн и одной единицы специальной техники.

В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили восемь беспилотников.

Потери РФ на 5 июня 2022

личного состава – около 31 150 (+100),

танков ‒ 1 381 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 3 392 (+13),

артиллерийских систем – 686 (+6),

реактивных систем залпового огня – 207,

средств противовоздушной обороны – 95,

самолетов – 210,

вертолетов – 175,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 548 (+8),

крылатых ракет – 122,

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 360 (+23),

специальной техники – 53 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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