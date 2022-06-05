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Факты / Украина

Танки, беспилотники и артсистемы: сколько техники РФ уничтожили ВСУ 4 июня

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В течение 4 июня наибольшие потери российские военные понесли на Бахмутском направлении.

Так, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще сотню захватчиков.

В целом с начала полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 31 150.

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Кроме того, накануне оккупанты недосчитались пяти танков, шести артиллерийских систем, 13 боевых бронированных машин, 23 автомобилей и автоцистерн и одной единицы специальной техники.

В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили восемь беспилотников.

Потери РФ на 5 июня 2022

  • личного состава – около 31 150 (+100),
  • танков ‒ 1 381 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 392 (+13),
  • артиллерийских систем – 686 (+6),
  • реактивных систем залпового огня – 207,
  • средств противовоздушной обороны – 95,
  • самолетов – 210,
  • вертолетов – 175,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
  • крылатых ракет – 122,
  • кораблей (катеров) – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 360 (+23),
  • специальной техники – 53 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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