Танки, безпілотники та артсистеми: скільки техніки РФ знищили ЗСУ 4 червня

Червень, 05 в 9:04

Упродовж 4 червня найбільших втрат російські військові зазнали на Бахмутському напрямку.

Так, минулої доби українські захисники ліквідували ще сотню загарбників.

Загалом із початку повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 31 150.

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Крім того, напередодні окупанти недорахувались п’яти танків, шести артилерійських систем, 13 бойових броньованих машин, 23 автомобілів та автоцистерн та однієї одиниці спеціальної техніки.

У небі над Україною Збройні сили України збили вісім безпілотників.

Втрати РФ на 5 червня 2022

особового складу – близько 31 150 (+100),

танків ‒ 1 381 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 3 392 (+13),

артилерійських систем – 686 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 207,

засобів протиповітряної оборони – 95,

літаків – 210,

гелікоптерів – 175,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 548 (+8),

крилатих ракет – 122,

кораблів (катерів) – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 360 (+23),

спеціальної техніки – 53 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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