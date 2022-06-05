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Факты / Украина

В Одесской, Николаевской и Киевской областях прогремела серия взрывов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
В Одесской, Николаевской и Киевской областях прогремела серия взрывов
Фото: Depositphotos

Утром 5 июня в Одесской, Николаевской и Киевской областях прогремела серия взрывов.

Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

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