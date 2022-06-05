Июнь, 05 в 6:08

Утром 5 июня в Одесской, Николаевской и Киевской областях прогремела серия взрывов.

Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 102-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.