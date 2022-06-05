Червень, 05 в 6:08

Уранці 5 червня в Одеській, Миколаївській та Київській областях пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють очевидці з місця події.

В Одеській області сирени пролунали о 04.45. І майже одразу жителі почали повідомляти про вибухи. Їх було щонайменше чотири.

Зараз дивляться

За неперевіреною інформацією, частину ракет збили сили протиповітряної оборони.

Як повідомили в командуванні Військово-морських сил ЗСУ, екіпажі двох українських військових кораблів уночі збили над Миколаївською областю дві ворожі ракети.

Українські захисники поцілили в них із переносних зенітно-ракетних комплексів.

Напередодні особовий склад знищив чотири крилаті ракети окупантів, випущені по мирних містах України.

У Київській області люди нарахували шість потужних вибухів. У ці хвилини у небо здіймається густий чорний дим.

Крім того, чимало очевидців бачили проліт ракети в небі над Києвом.

На цю хвилину повітряна тривога оголошена в усіх областях України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ВМС ЗСУ