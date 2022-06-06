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Факты / Украина

Воруют друг у друга: родственники оккупантов делают бизнес на мародерстве в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Воруют друг у друга: родственники оккупантов делают бизнес на мародерстве в Украине
Фото: Depositphotos

Родственники российских оккупантов делают бизнес на мародерстве в Украине. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

Они организовали логистические центры доставки награбленного на войне и продают его своим соотечественникам. Но бизнес идет не очень, потому что россияне воруют друг у друга.

– Вчера Вовина жена микроволновку забрала, вентилятор, кофемолку, мультиварку, – отчитывается в разговоре мужу-оккупанту жена, которая занимается распределением награбленного в России.

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Но Вова, как оказывается, кроме перечисленного, намародерил в Украине еще четыре телевизора. Но тот, что был без коробки, ей отдали, а вот остальных трех нет. Женщина подозревает, что их снова забрал тот, кто уже делал это дважды, поэтому просит мужа разобраться.

На днях СБУ обнародовала еще одну запись перехваченного разговора захватчиков. Он свидетельствует о том, что оккупанты воруют в Украине все подряд, даже магнитики с холодильников.

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