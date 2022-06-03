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Факты / Украина

Оккупанты воруют в Украине все подряд, даже магнитики с холодильников – перехват СБУ

Юлия Соколова, редактор ленты
Мародерство військ РФ
Фото: Офис генпрокурора

Российские захватчики массово мародерят на территории Украины. Путинские солдаты воруют все, что видят, не гнушаются даже магнитиками с холодильников.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который перехватила и обнародовала Служба безопасности Украины.

Судя по разговорам, оккупанты завидуют тому, что до полномасштабной войны украинцы могли путешествовать по миру, тогда как для большинства населения РФ это недостижимая роскошь.

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– Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До**я, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял, – рассказал один из российских мародеров своему брату.

Он подтвердил, что путинские солдаты воруют в Украине все подряд – “пилы, болгарки, все домой”.

Оккупант также пожаловался, что забил сумку косметическими кремами и планировал отправить их вместе с 10 кофемашинами домой и продать. Но все это “добро” сгорело.

– Но мы бы советовали ему больше думать не о косметике, а о том, вернется ли он домой. Потому что мертвому ни припарка, ни один крем не поможет, — подчеркнули в СБУ.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения войска РФ занимаются мародерством на территории Украины. Все награбленное оккупанты отправляют в Россию.

В СБУ публиковали данные, что к мародерству на территории Украины присоединилась ФСБ РФ, сотрудники которой “крышуют” российских солдат-мародеров и отбирают у них награбленное.

На днях прокуратура объявила подозрение 10 военнослужащим РФ, разграбившим имущество жителей Бучи в Киевской области.

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Источник: СБУ
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