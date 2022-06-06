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Факти / Україна

Крадуть один в одного: родичі окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Крадуть один в одного: родичі окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні
Фото: Depositphotos

Родичі російських окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні. Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

Вони організували логістичні центри доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам. Але бізнес іде не дуже, бо росіяни крадуть один в одного.

– Вчора Вовина дружина мікрохвильовку забрала, вентилятор, кавомолку, мультиварку, – звітує у розмові чоловіку-окупанту дружина, яка займається розподілом награбованого в Росії.

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Але Вова, як виявляється, окрім переліченого, намародерив в Україні ще чотири телевізори. Але той, що був без коробки, їй віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх знову забрав той, хто це вже робив двічі, тому просить чоловіка розібратися.

Днями СБУ оприлюднила ще один запис перехопленої розмови загарбників. Вона свідчить про те, що окупанти крадуть в Україні все підряд, навіть магнітики з холодильників.

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