Под Запорожьем ранен “Моджахед” – заместитель командира спецполка Кадырова
На Запорожье во время боев в районе поселка Камышеваха украинские военные ранили заместителя командира спецполка имени Ахмата Кадырова, подполковника Межеда Уцмигова по прозвищу “Моджахед”.
По сообщениям российских пропагандистских Telegram-каналов, это произошло 2 июня.
В этот день Уцмигов вместе с другими кадыровцами засели в одном из домов, где устроили так называемую огневую точку, чтобы прикрывать своих бойцов.
Во время артобстрела в дом попал снаряд, “Моджахед” якобы успел выбежать из дома, однако был ранен в ногу и получил контузию.
Недавно в районе Камышевахи ВСУ ликвидировали заместителя командира 4 батальона этого же спецполка Заура Димаева.
Накануне в Луганской области ликвидирован генерал-майор армии России Роман Кутузов с позывным Туман.
По данным российских пропагандистских СМИ, Кутузов до войны в Украине имел опыт службы в Сирии.
Фото: Baza