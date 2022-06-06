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Факты / Украина

Под Запорожьем ранен “Моджахед” – заместитель командира спецполка Кадырова

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Межед Уцмигов Моджахед

На Запорожье во время боев в районе поселка Камышеваха украинские военные ранили заместителя командира спецполка имени Ахмата Кадырова, подполковника Межеда Уцмигова по прозвищу “Моджахед”.

По сообщениям российских пропагандистских Telegram-каналов, это произошло 2 июня.

В этот день Уцмигов вместе с другими кадыровцами засели в одном из домов, где устроили так называемую огневую точку, чтобы прикрывать своих бойцов.

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Во время артобстрела в дом попал снаряд, “Моджахед” якобы успел выбежать из дома, однако был ранен в ногу и получил контузию.

Недавно в районе Камышевахи ВСУ ликвидировали заместителя командира 4 батальона этого же спецполка Заура Димаева.

Накануне в Луганской области ликвидирован генерал-майор армии России Роман Кутузов с позывным Туман.

По данным российских пропагандистских СМИ, Кутузов до войны в Украине имел опыт службы в Сирии.

Фото: Baza

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