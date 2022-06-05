Июнь, 05 в 19:10

5 мая в Луганской области был ликвидирован дежурный генерал-майор армии России. Погиб Роман Кутузов, позывной – Туман.

О смерти Романа Кутузова 5 июня (якобы во время “выполнения боевого задания”) сообщили Telegram-каналы РФ и ЛНР.

Отмечается, что погибший Роман Кутузов до войны в Украине “долгое время работал” в Сирии.

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