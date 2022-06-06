Під Запоріжжям поранено “Моджахеда” – заступника командира спецполку Кадирова

Червень, 06 в 15:15

На Запоріжжі під час боїв у районі селища Комишуваха українські військові поранили заступника командира спецполку імені Ахмата Кадирова, підполковника Межеда Уцмигова на прізвисько “Моджахед”.

За повідомленнями російських пропагандистьких Telegram-каналів, це сталося 2 червня.

Цього дня Уцмигов разом з іншими кадирівцями засіли в одному з будинків, де влаштували так звану вогневу точку, щоб прикривати своїх бійців.

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Під час артобстрілу в будинок потрапив снаряд, “Моджахед” нібито встиг вибігти з дому, проте був поранений у ногу та отримав контузію.

Нещодавно в районі Комишувахи ЗСУ ліквідували заступника командира 4 батальйону цього ж спецполку Заура Дімаєва.

Напередодні у Луганській області ліквідовано генерал-майора армії Росії Романа Кутузова з позивним Туман.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, Кутузов до війни в Україні мав досвід служби у Сирії.

Фото: Baza