Июнь, 06 в 21:20

Во время обмена телами погибших между Украиной и РФ в формате 160 на 160 2 июня, российские оккупанты передали первые тела украинских защитников, погибших на заводе Азовсталь.

Как сообщает Associated Press, экс-командир Азова Максим Жорин рассказал изданию, что десятки тел бойцов, которые достали из руин разбомбленного завода, уже доставлены Киев. Там проводят анализ ДНК для идентификации останков.

Отметим, что украинское правительство не сообщало о получении тел бойцов Азовстали, однако родственники военных прокомментировали произошедшее журналистам.

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В то же время Жорин подтвердил, что останки, которые извлекли из Азовстали, были среди тех, которые обменяли 2 июня, однако в украинском министерстве деталей обмена не сообщили.

Тем временем брат пропавшего без вести военного Азова Дмитрия Лисеня, предположительно погибшего на заводе, Вячеслав Дрофа рассказал, что в военный госпиталь в Киеве для опознания доставили по меньшей мере два грузовика с телами из Азовстали.

Он уточнил, что пока что останков его старшего брата среди найденных не было.

Дрофа заявил, что на прошлой неделе с территории завода извлекли тела, часть из которых очень сильно обгорели.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в плену у российских оккупантов находится более 2,5 тыс. украинских защитников из Азовстали. Их освобождением занимается ГУР Минобороны.