Червень, 06 в 21:20

Під час обміну тілами загиблих між Україною та РФ у форматі 160 на 160 2 червня російські окупанти передали перші тіла українських захисників, які загинули на заводі Азовсталь.

Як повідомляє Associated Press, екскомандир Азова Максим Жорін розповів виданню, що десятки тіл бійців, які дістали з руїн розбомбленого заводу, вже доставлені до Києва. Там проводять аналіз ДНК для ідентифікації останків.

Зазначимо, що український уряд не повідомляв про отримання тіл бійців Азовсталі, проте родичі військових прокоментували подію журналістам.

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Водночас Жорін підтвердив, що останки, які витягли з Азовсталі, були серед тих, що їх обміняли 2 червня, проте в українському міністерстві деталей обміну не повідомили.

Тим часом брат зниклого безвісти військового Азова Дмитра Лисеня, який, ймовірно, загинув на заводі, В’ячеслав Дрофа розповів, що у військовий госпіталь у Києві для впізнання доставили щонайменше дві вантажівки з тілами з Азовсталі.

Він уточнив, що поки що останків його старшого брата знайдених не було.

Дрофа заявив, що минулого тижня з території заводу витягли тіла, частина з яких дуже обгоріли.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у полоні у російських окупантів перебуває понад 2,5 тис. українських захисників із Азовсталі. Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.