Июнь, 04 в 16:55

Украина провела с российской стороной обмен телами погибших военнослужащих в формате “160 на 160”.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Обмен произошел еще 2 июня на линии фронта в Запорожской области, но сообщили о нем только сегодня.

– 2 июня на линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. В результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле “160 на 160”, — говорится в сообщении.

Операция была проведена Минреинтеграции, Главным управлением разведки Минобороны Украины, Службой безопасности, Генеральным штабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Сейчас смотрят

На днях президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что в боях на Донбассе ежедневно погибают до 100 украинских военных, а еще около 500 получают ранения.

Следует отметить, что решение вопросов обмена пленными передали под юрисдикцию ГУР Минобороны и Службы безопасности Украины. А Министерство реинтеграции, возглавляемое Ириной Верещук, осталось ответственным за реестры военнопленных, а также за работу с международными организациями.

Новым главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными вместо Верещук стал Кирилл Буданов – глава украинской разведки.

Этот штаб был создан в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Он наделен полномочиями по обеспечению освобождения защитников Украины из плена РФ.

Источник: Минреинтеграции Украины