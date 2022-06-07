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Факты / Украина

В Киев доставили тела погибших защитников Азовстали — родственники военных

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Азовсталь

В Киев доставили тела погибших защитников Азовстали. Их Украина получила в рамках обмена телами с россиянами.

Эту информацию подтвердили в Ассоциации семей защитников Азовстали.

– Действительно, в Киев уже прибыли тела погибших защитников Азовстали. Патронатная служба полка Азов встретила и вместе с врачами провела осмотр и описание тел. Важно отметить, что среди тел погибших треть – бойцы полка Азов. Принадлежность других тел к разным подразделениям выясняется. Пока судмедэксперты ведут работы, которые по времени, предварительно, могут длиться до трех месяцев, — объяснили в ассоциации.

Со временем семьи погибших вызовут на экспертизу и процедуру опознания. Между тем переговоры и решение организационных вопросов относительно следующего обмена телами погибших героев продолжаются.

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6 июня издание Associated Press со ссылкой на комментарий экс-командира Азова Максима Жорина сообщило, что во время обмена телами погибших между Украиной и РФ в формате 160 на 160 российские оккупанты передали первые тела украинских защитников, погибших на заводе Азовсталь.

Фото: Полк Азов

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