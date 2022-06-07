Червень, 07 в 11:37

У Київ доставили тіла загиблих захисників Азовсталі. Їх Україна отримала в межах обміну тілами з росіянами.

Цю інформацію підтвердили в Асоціації родин захисників Азовсталі.

– Дійсно, в Київ вже прибули тіла загиблих захисників Азовсталі. Патронатна служба полку Азов зустріла та разом з лікарями провела огляд та опис тіл. Важливо зазначити, що серед тіл загиблих третина – бійці полку Азов. Належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовується. Наразі судмедексперти ведуть роботи, які за часом, попередньо, можуть тривати до трьох місяців, – пояснили в асоціації.

Згодом родини загиблих викличуть на експертизу та процедуру упізнання. Тим часом переговори та розв‘язання організаційних питань щодо наступного обміну тілами загиблих героїв продовжуються.

Зараз дивляться

6 червня видання Associated Press з посиланням на коментар екскомандира Азову Максима Жоріна повідомило, що під час обміну тілами загиблих між Україною та РФ у форматі 160 на 160 російські окупанти передали перші тіла українських захисників, які загинули на заводі Азовсталь.

Фото: Полк Азов