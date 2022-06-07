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Факты / Украина

Польша подпишет контракт на поставку оружия Украине почти на $630 млн

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Польша подпишет контракт на поставку оружия Украине почти на $630 млн

Польша подпишет самый большой за 30 лет контракт на поставку оружия Украине почти на $630 млн.

Об этом сообщило польское правительство.

— Сейчас мы подписываем один из самых больших контрактов на вооружение за последние три десятилетия на поставку оружия в Украине. Это оружие хорошо проверено, и сегодня мы знаем, что оно будет важным полем боя, — отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, поставка частично финансируется ЕС и госбюджетом Украины. Общая сумма контракта составит около 3 млрд злотых или около $628 млн.

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В то же время, он не уточнил, какую именно военную технику отправят Украине.

По данным СМИ, 7 июня в Польшу прибыл грузовой самолет после объявления Лондона о передаче РСЗО. По информации британской BBC, воюющие в Украине солдаты получат в первом пакете три комплекта реактивных систем залпового огня.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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