Червень, 07 в 16:33

Польща підпише найбільший за 30 років контракт на постачання зброї Україні майже на $630 млн.

Про це повідомив польський уряд.

– Зараз ми підписуємо один із найбільших контрактів на озброєння за останні три десятиліття на постачання зброї в Україні. Ця зброя добре перевірена, і сьогодні ми знаємо, що вона буде важливою полі бою, – зазначив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, постачання частково фінансується ЄС та держбюджетом України. Загальна сума контракту становитиме майже 3 млрд злотих або близько $628 млн.

Зараз дивляться

Водночас він не уточнив, яку саме військову техніку відправлять Україні.

Premier @MorawieckiM w #StalowaWola: Teraz podpisujemy jeden z największych kontraktów zbrojeniowych z ostatniego trzydziestolecia – sprzedaż broni dla Ukraińców na Ukrainę. Ta broń jest dobrze sprawdzana i już dziś wiemy, że będzie bardzo ważną bronią na polu walki. pic.twitter.com/Plw8E5qnEG — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 7, 2022

За даними ЗМІ, 7 червня до Польщі прибув вантажний літак, після оголошення Лондона про передачу РСЗО. За інформацією британської BBC, солдати, які воюють в Україні, отримають у першому пакеті три комплекти реактивних систем залпового вогню.

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