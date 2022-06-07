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Факти / Україна

Польща підпише контракт на постачання зброї Україні майже на $630 млн

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Польща підпише контракт на постачання зброї Україні майже на $630 млн

Польща підпише найбільший за 30 років контракт на постачання зброї Україні майже на $630 млн.

Про це повідомив польський уряд.

– Зараз ми підписуємо один із найбільших контрактів на озброєння за останні три десятиліття на постачання зброї в Україні. Ця зброя добре перевірена, і сьогодні ми знаємо, що вона буде важливою полі бою, – зазначив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, постачання частково фінансується ЄС та держбюджетом України. Загальна сума контракту становитиме майже 3 млрд злотих або близько $628 млн.

Зараз дивляться

Водночас він не уточнив, яку саме військову техніку відправлять Україні.

За даними ЗМІ, 7 червня до Польщі прибув вантажний літак, після оголошення Лондона про передачу РСЗО. За інформацією британської BBC, солдати, які воюють в Україні, отримають у першому пакеті три комплекти реактивних систем залпового вогню.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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