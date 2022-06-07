Июнь, 07 в 19:06

Польша в рамках самого крупного за 30 лет контракта поставит Украине более 50 гаубиц Krab на сумму около 3 млрд злотых (приблизительно $698,28 млн).

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил подписание соглашения о поставках Украине вооружения.

— Мы подписываем один из самых крупных контрактов об экспорте вооружений за последние три десятилетия — продажа оружия украинцам, — отметил Моравецкий во время пресс-конференции на польском оборонном заводе Huta Stalowa Wola.

По данным СМИ, речь идет о более чем 50 гаубиц Krab на сумму около 3 млрд злотых. При наличии подходящих снарядов дальность стрельбы этих самоходных установок может достигать около 40 км.

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Также сообщают, что первые 18 гаубиц с машинами сопровождения отправились в Украину на прошлой неделе. Эта техника была передана из ресурсов Войска Польского, возможно, она будет частично рефинансирована Евросоюзом.

AHS Krab является польской национальной самоходной установкой, для производства которой используют лицензионную башню от британской гаубицы AS90.

Компания-производитель AHS Krab – Huta Stalowa Wola, получившая контракт от Министерства обороны Польши на производство 96 единиц.

Подробную характеристику гаубицы AHS Krab – читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: dziennik.pl, Kancelaria Premiera

Фото: Kancelaria Premiera