Червень, 07 в 19:06

Польща в рамках найбільшого за 30 років контракту поставить Україні понад 50 гаубиць Krab на суму близько 3 млрд злотих (приблизно $698,28 млн).

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив підписання угоди про постачання Україні озброєння.

– Ми підписуємо один із найбільших контрактів про експорт озброєнь за останні три десятиліття – продаж зброї українцям, – зазначив Моравецький під час пресконференції на польському оборонному заводі Huta Stalowa Wola.

За даними ЗМІ, йдеться про понад 50 гаубиць Krab на суму близько 3 млрд злотих. За наявності відповідних снарядів дальність стрільби цих самохідних установок може досягати близько 40 км.

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Також повідомляють, що перші 18 гаубиць із машинами супроводу вирушили в Україну минулого тижня. Ця техніка була передана з ресурсів Війська Польського, можливо, її буде частково рефінансовано Євросоюзом.

AHS Krab є польською національною самохідною установкою, для виробництва якої використовують ліцензійну вежу від британської гаубиці AS90.

Компанія-виробник AHS Krab – Huta Stalowa Wola, яка одержала контракт від Міністерства оборони Польщі на виробництво 96 одиниць.

Детальну характеристику гаубиці AHS Krab – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: dziennik.pl, Kancelaria Premiera

Фото: Kancelaria Premiera