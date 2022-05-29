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Польша передает Украине AHS Krab: что это за гаубицы и как они помогут в войне с РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Польша передает Украине AHS Krab: что это за гаубицы и как они помогут в войне с РФ

В воскресенье, 29 мая, стало известно о том, что Польша передает Украине три батареи самоходных артиллерийских установок AHS Krab – 18 единиц самоходных 155-мм гаубиц.

Об этом со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщает Polskie Radio.

– По словам нашего представителя из правительственных кругов, речь идет об оборудовании для трех артиллерийских дивизионов. Польша также научила сотню украинских артиллеристов работе с этим вооружением, – пишут в издании.

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Отметим, что таким образом, вместе с 12 PzH 2000 от Германии и Нидерландов, у Украины будет уже 30 гусеничных 155-мм САУ.

Характеристики AHS Krab

AHS Krab является польской национальной самоходной установкой, для производства которую используют лицензионную башню от британской гаубицы AS90.

Длина его ствола составляет 52 калибра, в качестве шасси используется южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder.

Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км с базовым боекомплектом. Скорострельность – 6 выстрелов в минуту.

Компания-производитель AHS Krab – Huta Stalowa Wola, которая получила контракт от Министерства обороны Польши на производство 96 единиц самоходок.

Позднее, в декабре 2020 года, государство подписало контракт на еще два дивизиона, а в мае 2022 стало известно о возможной сделке еще на три. 

В составе батареи польской установки Krab:

  • командно-штабная машина командира батареи;
  • две машины командиров взводов;
  • восемь 155-мм САУ Krab;
  • две транспортно-заряжающие машины;
  • машина для ремонта вооружения и электроники;
  • штабная машина командира батареи.

Отметим, что Krab находится на вооружении четырех воинских частей Войска Польского – одной механизированной бригады и трех артиллерийских полков.

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Фото: Минобороны Польши

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