Польша передает Украине AHS Krab: что это за гаубицы и как они помогут в войне с РФ
В воскресенье, 29 мая, стало известно о том, что Польша передает Украине три батареи самоходных артиллерийских установок AHS Krab – 18 единиц самоходных 155-мм гаубиц.
Об этом со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщает Polskie Radio.
– По словам нашего представителя из правительственных кругов, речь идет об оборудовании для трех артиллерийских дивизионов. Польша также научила сотню украинских артиллеристов работе с этим вооружением, – пишут в издании.
Отметим, что таким образом, вместе с 12 PzH 2000 от Германии и Нидерландов, у Украины будет уже 30 гусеничных 155-мм САУ.
Характеристики AHS Krab
AHS Krab является польской национальной самоходной установкой, для производства которую используют лицензионную башню от британской гаубицы AS90.
Длина его ствола составляет 52 калибра, в качестве шасси используется южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder.
Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км с базовым боекомплектом. Скорострельность – 6 выстрелов в минуту.
Компания-производитель AHS Krab – Huta Stalowa Wola, которая получила контракт от Министерства обороны Польши на производство 96 единиц самоходок.
Позднее, в декабре 2020 года, государство подписало контракт на еще два дивизиона, а в мае 2022 стало известно о возможной сделке еще на три.
В составе батареи польской установки Krab:
- командно-штабная машина командира батареи;
- две машины командиров взводов;
- восемь 155-мм САУ Krab;
- две транспортно-заряжающие машины;
- машина для ремонта вооружения и электроники;
- штабная машина командира батареи.
Отметим, что Krab находится на вооружении четырех воинских частей Войска Польского – одной механизированной бригады и трех артиллерийских полков.
Фото: Минобороны Польши