Июнь, 07 в 19:13

Санкции против России стран Запада не повлияли на позицию российской политической элиты по поводу войны в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times, отметив, что некоторые санкции все же нанесли серьезный ущерб российской экономике.

Владимир Зеленский считает, что Россия вечно находит способы обхода санкций, а некоторые страны Запада уже устали от экономических последствий санкций против Москвы и ищут способы смягчить их воздействие для защиты своих коммерческих интересов.

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Президент считает, что результат санкций можно будет увидеть через некоторое время, но вводить их в полном объеме нужно уже сейчас.

— Они поддерживают Украину, но также проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции, чтобы бизнес не пострадал, — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что украинские власти смогли определить маршрут, куда было вывезено украденное Россией зерно из украинских портов.

Кроме того, Владимир Зеленский в очередной раз призвал западные страны поддержать Украину военным образом, чтобы восстановить территориальную целостность Украины.

— Мы уступаем в оснащении и поэтому не способны наступать, — сказал он.

Президент Украины считает, что западные партнеры могут сделать больше, чтобы усадить российскую сторону за стол переговоров. Кроме того, Запад может усилить поставки вооружения в Украину и ужесточить экономические санкции против Кремля, включая полное нефтяное и газовое эмбарго.

Источник: Financial Times