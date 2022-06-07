Июнь, 07 в 18:57

Великобритания разрабатывает дополнительные санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Страна не отступит от своей поддержки Украины.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

– Она заявила, что Великобритания не отступит от своей поддержки, что дальнейшие санкции находятся в процессе разработки, и что она продолжает работу с глобальными союзниками над тем, как помочь Украине восстановиться в будущем, – говорится в объявлении заседания Кабинета министров.

Премьер-министр Борис Джонсон также повторил, что Великобритания останется на передовой в поддержке Украины. Он отметил, что крайне важно, чтобы на президента Владимира Зеленского не оказывалось давление, чтобы он согласился на плохой мир, подчеркнув, что плохие мирные соглашения не продолжаются долго.

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По словам Джонсона, мир должен избегать какого-либо результата, когда необоснованная агрессия Путина окупилась.